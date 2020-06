Sexistisches Barbie-Buch: Mattel entschuldigt sich

Nachdem ein Blogposting über das bereits 2010 erschienene Barbie-Buch "I can be a computer engineer" für heftige Kritik gesorgt hat, rudert der Konzern nun zurück. Die Beschreibung von Barbie in dem besagten Buch spiegle nicht die Vision wider, für welche die Marke stehe", teilte Mattel mit. Vielmehr wolle man Mädchen vermitteln, dass sie alles im Leben erreichen können. Alle zukünftigen Barbie-Bücher sollen nach diesem Gedankengut geschrieben werden, versprach Mattel.