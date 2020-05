Sheryl Sandberg schreibt nach Tod ihres Mannes über Trauer

„Nach einer Tragödie gibt es die Wahl: Du kannst dich der Leere hingeben (...) oder du kannst versuchen, einen Sinn zu finden“, schrieb sie am Mittwoch in ihrem Facebook-Profil. Sie habe in den vergangenen Tagen viele Momente in dieser Leere verbracht und werde das sicher auch künftig tun. „Aber wenn ich kann, dann will ich mich für das Leben und den Sinn entscheiden.“

Sandbergs langjähriger Ehemann, der Manager David Goldberg, war Anfang Mai während eines gemeinsamen Urlaubs von einem Laufband im Fitness-Studio gestürzt und starb wenig später im Krankenhaus.