Sicherheitsexperten beraten über Bekämpfung der Internetkriminalität

Seit dem Jahr 2000 findet alljährlich eine Internationale Sicherheitskonferenz zum Informations- und Datenaustausch statt, die als Danziger Gespräche bezeichnet wird. Zu den Themen der Zusammenkunft, die heuer erstmals in Schwerin stattfindet und unter dem Leitthema "Sicherheit im Digitalen Zeitalter" steht, gehören Präventionsmöglichkeiten sowie internationale Initiativen der Europäischen Kommission gegen kriminelle Machenschaften im Internet. Nach Angaben des deutschen Bundeskriminalamts entstand im vergangen Jahr durch Internetkriminalität ein Schaden in der Höhe von 37 Milliarden Euro. Der Payment Service Provider Ogone fordert einheitliche Bestimmungen auf europäischer Ebene, welche die Bekämpfung von Kriminalität im Internet vereinfachen und kostengünstiger machen würde. "Davon würden vor allem die kleineren Webshops in ganz Europa profitieren, weil sie sich dann zu vertretbaren Kosten gegen die Internetkriminalität wehren könnten", so der Zahlungsdienstleister, der unter anderem für Nespresso und Conrad Electronics tätig ist.

Experten aus den USA werden im Rahmen der Danziger Gespräche ein Modell der Zusammenarbeit von privaten und öffentlichen Stellen vorstellen, die dazu beitragen soll, die stark steigende Zahl an Betrugsfällen zu minimieren.

An den Danziger Gesprächen werden heuer Spezialisten aus Amerika, Deutschland, Polen, Estland, Schweden und Dänemark teilnehmen.

( APA/ dapd/futurezone)