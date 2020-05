Sicherheitslücken bei Infusionspumpen entdeckt

Rios wies laut Wired News nach, dass sich die Ausgabemenge von Medikamenten bei mindestens fünf Modellen des Herstellers von außen steuern lassen. Angreifer könnten durch das Ausnutzen der Lücken die Firmware manipulieren und die vollständige Kontrolle über die Geräte erlangen. Auf diese Weise könnten Patienten auch tödliche Dosen verabreicht werden. Angreifer könnten auch Display-Anzeigen manipulieren, sodass die höhere Dosierung nicht auffallen würde.

Rios hatte bereits vor einiger Zeit nachgewiesen, dass bei einigen Modellen von Hospira aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen die Dosierungslimits von Angreifern verändert werden können. Bereits vor einem Jahr habe er das Unternehmen auch darüber verständigt, dass Angreifer Firmware-Updates bei den Pumpen von außen durchführen könnten. Hospira habe das in Abrede gestellt, so der Forscher. Bei der Konferenz SummerCON, die im Juli in New York stattfindet, will er Angriffe demonstrieren.