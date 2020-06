Silicon-Valley-Klone funktionieren nicht

„Ich glaube ja, dass das Wetter die Mentalität der Menschen ändert.“ Bischofberger ist gebürtiger Vorarlberger und hat in seiner Jugend selbst erlebt, wenn es am Bodensee nebelig und im Bregenzer Wald sonnig ist. „Die Menschen sind anders, dort, wo die Sonne scheint, fröhlicher, optimistischer, besser drauf.“ Ad Landschaft – man hat die Berge in der Nähe, kommt in wenigen Stunden in Skigebiete und in Naturschutzgebiete wie den Yosemite Nationalpark und in weniger als einer Stunde ans Meer.