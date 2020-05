Simpsons-Sprecher verkündet Abgang via Twitter

Shearer spricht so zentrale Figuren wie den bösen Kapitalisten Burns und seinen Assistenten Smithers, den frömmelnden Nachbarn Ned Flanders, den oberflächlichen Journalisten Kent Brockman, Schuldirektor Skinner, Pfarrer Lovejoy, Arzt Hibbert und Schulbusfahrer Otto. Er ist seit Beginn der heute erfolgreichsten Abendserie im amerikanischen Fernsehen vor 26 Jahren dabei. Im vergangenen Jahr bekam er dafür einen Emmy.



„Das alles, weil ich etwas wollte, was wir immer hatten: Die Freiheit, auch andere Dinge zu tun“, twitterte Shearer weiter. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass die Chemie zwischen dem Schauspieler und den Produzenten nicht stimme. Die Promiseite „TMZ.com“ hatte vor wenigen Tagen gemeldet, Shearer sei unzufrieden mit Werbeklauseln in seinem Vertrag.



Bei den „Simpsons“ wurden Sprecher noch nie ersetzt. Scheidet ein Schauspieler aus, verschwinden auch seine Figuren. Bei Shearer wäre das ein Einschnitt ohne Beispiel.