Sky Sharks: Nazi-Zombies auf Haien als Kickstarter-Projekt

Die Nazis haben also in der Antarktis ein geheimes Labor betrieben, in dem fliegende Haie und Zombies als eine Art Jockeys gezüchtet werden. Jahrzehnte später wird das Resultat durch unwissende Geologen auf die Welt losgelassen. So liest sich die Hintergrundstory für den Film "Sky Sharks" aus Deutschland, der durch Crowdfunding realisiert werden soll.

In einer Kickstarter-Kampagne werden nun insgesamt 75.000 Euro gesucht. Kickstarter ist am Dienstag in Deutschland mit einer eigenen Webseite an den Start gegangen. "Sky Sharks" ist eines der neuen Projekte, die darauf vorgestellt werden. Mit dem Film soll Deutschland zurück auf die Landkarte des Horror-Genres gebracht werden, so die Macher. Hier der erste Trailer: