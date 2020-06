Smartphone-App soll vor Handy-Suchtgefahr warnen

Viele jüngere Menschen wollen ständig erreichbar sein. Man könnte ja wichtige Nachrichten etwa über Facebook oder den Kurznachrichten-Dienst Whatsapp verpassen. „Auch in Vorlesungen sind viele permanent online“, sagt ein 20-jähriger Student. Vor allem gehe es um Kommunikation mit Freunden und Bekannten.

Angesagt ist dabei aktuell das sogenannte Instant Messaging via WhatsApp. Dort kann man bei einer Internetverbindung und über die Handynummer Nachrichten sowie Fotos und Videoaufnahmen rasch hin und her schicken. Man sieht auch, wer jeweils „online“ oder „verfügbar“ ist. Klassische SMS, das gewöhnliche Telefonat oder E-Mails sind in den Hintergrund getreten.

Das neue Kommunikationsverhalten wird auch in der Bonner Pilotstudie belegt: Da steht Whatsapp an der Spitze der Smartphone-Zeit vor Facebook und Spielen, weit dahinter rangieren Telefonieren und SMS.

Auch Spiele-Apps wie aktuell etwa Quizduell sind auf dem Smartphone beliebt. Das Hitspiel „Flappy Bird“ wurde vor wenigen Tagen zurückgezogen. Der vietnamesische Entwickler bekam nach eigenen Angaben Gewissensbisse. Es sei eigentlich zur Entspannung gedacht gewesen, habe sich aber zu einem Produkt mit Suchtpotenzial entwickelt, erklärte er den ungewöhnlichen Rückzieher auf dem Höhepunkt des Erfolgs.