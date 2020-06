Sneakerbots II: Schuhe aus dem 3D-Drucker

Die meisten Formate für 3D-Drucker härten gleichzeitig mit dem Abkühlen aus. Das neu entwickelte “1,75mm Filaflex”-Format allerdings bleibt selbst nach dem Abkühlungsprozess weich und elastisch.

Um zu beweisen, dass das neue Filaflex-Format das "flexibelste am Markt" ist, hat Unternehmensgründer Ignacio Garcia selbst ein Paar Schuhe designt und ausgedruckt. Das Design soll an Marty McFlys selbstbindende Schuhe aus "Zurück in die Zukunft II" angelehnt sein. Wer sich die Sneakerbot II ausdrucken will, kann sich die .stl-Datei downloaden.