Snoop Dogg will neuer Twitter-CEO werden

Nachdem am Donnerstag überraschend Twitter-CEO Dick Costolo seinen Rücktritt für den 1. Juli ankündigte, brachte sich rasch ein möglicher Nachfolger ins Spiel: Der US-Rapper Snoop Dogg. „Ich bin bereit, Twitter zu leiten! #SnoopforCEO“ twitterte er am Freitag Morgen. Sein erster Punkt auf der Tagesordnung: „Holt euch die Kohle!“ („Get that Moolah!“). Twitter-Gründer Jack Dorsey wurde vorerst als Interims-CEO verpflichtet.