So bastelt man Weihnachtsgeschenke mit dem 3D-Drucker

Eines der beliebtesten Anwendungsgebiete für den Heim-3D-Scan ist nach wie vor das Erschaffen von selbstgemachten Actionfiguren. Eine gute Anleitung hierfür findet sich auf Instructables. Eine professionelle Variante kann über Dienste wie Twinkind bestellt werden. Das Problem hierbei ist jedoch: Twinkind hat seinen Sitz in Berlin und der 3D-Scan kann nur vor Ort erfolgen. Dafür erhält man aber zum Schluss eine detaillierte und realistisch bemalte Figur. Der Preis reicht dafür aber auch von 225 bis hin zu stolzen 1290 Euro. Einen ähnlichen Dienst bietet auch das Wiener Unternehmen “3D Druck” an. Eine günstigere Alternative bietet der Wiener 3D-Druck-Shop 3DEE.at an. Für 30 Euro kann eine einfärbige und knapp 15 Zentimeter große Ganzkörper-Statue in Auftrag gegeben werden, Der Scan dauert ein paar Minuten und wird in der Filiale auf der Landstraßer Hauptstraße vorgenommen. Die Statue selbst kann nach ein bis zwei Tagen abgeholt werden.