So hoch ist das mobile Datenaufkommen in Österreich zu Silvester

Allein in den wenigen Stunden rund um den Jahreswechsel 2018 und 2019 wird in Österreich ein mobiles Datenaufkommen von 17,8 Millionen Gigabyte erwartet. Dieses Datenvolumen innerhalb einiger Stunden ist so groß wie das Datenaufkommen im gesamten Jahr 2009.

Die größten Datentreiber seien dabei Video-Chats und Video-Messages in den sozialen Medien, heißt es vom Forum Mobilkommunikation (FMK), die Interessenvertretung der österreichischen Mobilfunkbranche, in einer Aussendung.