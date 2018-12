So viel hat Mariah Carey zu Weihnachten durch Spotify verdient

Am 24. Dezember wurde der Weihnachtsklassiker „All I Want for Christmas is You“ ganze 11 Millionen Mal auf Spotify abgespielt – das ist neuer Plattform-Rekord an Streams an einem einzigen Tag. Rein an eben jenem Tag wirft das bis zu 92.400 Dollar für die Rechte-Inhaber des Songs ab, wie das Portal Quartz errechnet hat. Den Betrag müssen sich jedoch Plattenlabel, Produzenten, Song-Schreiber und Sänger noch aufgeteilt – für Mariah Carey alleine springt angesichts der riesigen Beliebtheit ihres Liedes also gar nicht einmal so viel heraus.