So will Tom Cruise dein Fernseherlebnis retten

Meinung

Hobbit in 48fps: Noch nie war Kino so flach

Mit Peter Jacksons Hobbit-Trilogie, deren erster Teil am Mittwoch in Österreich Premiere hatte, hält wieder einmal eine neue Technologie in den Kinosälen Einzug. 48 statt 24 Bilder pro Sekunde (fps) sollen im Zusammenhang mit 3D für ein völlig neues Kinoerlebnis sorgen. futurezone-Redakteur Martin Stepanek verließ den Kinosaal leider ratlos.