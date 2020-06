SocialSpiel: "Es muss gratis und im Browser sein"

Werbung und Micropayments

Helmut Hutterer selbst ist Off- und Online-Gamer (“Warhammer!”, “ World of Warcraft!”) und ein Altgedienter (“kein Urgestein!”) der österreichischer Spiele-Szene. In den vergangenen elf Jahren arbeitete er unter anderem für Spielefirmen wie neo Software, Deep Silver Vienna, Rockstar Vienna oder GamesThatMatter. Konsolenspiele seien im Vergleich zu Online-Games für Online-Netzwerke konzeptionell nicht “großartig anders”. “Aber das Business-Modell steckt in dem Spiel drinnen”, sagt Hutterer. “Ein Konsolenspiel steht im Geschäft und wird verkauft, eine Social Game ist eigentlich ein Service.” So würden Monetarisierung und virale Verbreitung direkt mit dem Titel selbst zusammenhängen. “In der herkömmlichen Spielentwicklung sind die Developer extrem weit weg vom Business und vom Marketing, bei Social Games sind sie viel näher am Konsumenten.”

“ Push” wird einerseits über Werbeeinblendungen und andererseits über Micropayments monetarisiert. “Der Wille von Konsumenten, für virtuelle Güter zu bezahlen, wird immer größer”, sagt Hutterer. Während man beim ersten Titel “ Push” noch mit Anzeigen experimentiert wird, soll das nächste SocialSpiel-Projekt voll auf Micropayments setzen. Das Facebook-Game wird im Rollenspiel-Genre angesiedelt sein und die virtuelle Währung “ Facebook Credits” forcieren. Bei Push würden noch die Bezahlmethoden “Pay-perCall” und Pay-per-SMS” vorrangig genutzt werden. Die “Credits” von Facebook zu unterstützen, hat aber gerade für eine kleine Firma wie SocialSpiel Vorteile, weil ihre Apps dann vorrangig auf der Facebook Platform beworben werden. “Das ist enorm reizvoll.”

Die Nutzerdaten

Wenn Facebook-Nutzer“ Push” gratis spielen möchten, müssen sie SocialSpiel den Zugriff auf eine ganze Reihe von Daten geben: Name, Profilbild, Geschlecht, Netzwerke, Nutzerkennnummer, Freundesliste und alle anderen Informationen, die man „Allen“ zugänglich macht, dürfen von den SocialSpiel-Servern abgegriffen werden. “Wir verwenden die Daten der Nutzer ausschließlich dazu, um das Spiel zu verbessern”, sagt Hutterer. “Es ist nicht so, dass wir eMail-Adressen sammeln und weiterverkaufen.” Für jeden Spieler von “ Push” wird ein Eintrag auf den SocialSpiel-Servern gemacht, der grundlegende Informationen wie Name, Geschlecht oder Herkunftsland speichert. Wenn man zusätzliche Daten über die Nutzer für Spielfunktionen braucht, werden diese von Facebook-Servern bezogen. “Man kann sehr leicht auf eine Masse von Daten zugreifen, das Schwierige ist aber, sie so zu interpretieren, dass sie dem eigenen Business nutzen.”