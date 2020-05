Softwareproblem sorgt für längere Wartezeit bei Reisepass

An der Behebung werde gearbeitet, die Ausfälle konnten bereits von mehreren Stunden auf eine halbe Stunde reduziert werden. Urlauber, die kurzfristig ihren Pass verlängern wollen, können dies aber weiterhin tun. „Es kann in der aktuellen Situation auch sinnvoll sein, vorher anzurufen und zu fragen, wie es mit den Wartezeiten aussieht“, so Karl-Heinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums, gegenüber ORF.at.

Bereits Anfang April sorgte ein Update im Innenministerium für Probleme. Das von der Polizei genutzte Elektronischen Kriminalpolizeilichen Informationssystem (EKIS) stürzte nach einem Update regelmäßig ab, wodurch die Strafregisterabfrage erschwert wurde.