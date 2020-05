Song Contest-Sieger war durch Social Buzz vorhersagbar

Die Agentur selbst behauptet nun, den Sieger bereits um 23.40 Uhr – also direkt vor der offiziellen Länder-Punktevergabe – korrekt vorab prognostiziert zu haben. „Pünktlich um 23:40 Uhr haben die über sechs Millionen Erwähnungen auf Twitter in einer im Haus erzeugten Voting-Simulation Schweden als den Sieger gezeigt. Dazu kommen die Vorhersagen für die Endergebnisse von weiteren drei Ländern in den Top 5 und für die von Österreich vergebenen 12 Punkte an Australien“, so die Media-Agentur am Donnerstag in einer Aussendung.

„In Zeiten von Big Data stimmt der Konsument bereits mit seiner Meinung und Aktivität ab, bevor er noch den Wahlzettel ausfüllt“, sagt Friederike Müller-Wernhart, Geschäftsführerin von Mindshare, dazu. Aus Sicht der Social Media-Expertin eignen sich speziell Großereignisse wie Wahlen, Votings und Befragungen für Prognosen aus den sozialen Netzwerken.