Sony-Hack: Schaden von Versicherung gedeckt

Lynton nannte keine Schadenschätzung. Manche Experten waren von bis zu 100 Millionen Dollar (85 Mio. Euro) ausgegangen. Darin enthalten sind Kosten für Reparatur oder Ersatz von Computern, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen sowie Produktionsausfälle.

Sony Pictures Entertainment wurde am 21. November Ziel der größten Cyberattacke, die sich bisher gegen ein privates Unternehmen in den USA richtete. Massive Datenmengen wurden vernichtet, vertrauliche Firmeninformationen an die Öffentlichkeit gebracht. „Es war, als ob jemand in Ihr Haus gekommen wäre und es dann ausgeraubt und völlig niedergebrannt hätte“, führte Lynton aus. „Einer von den Ermittlern sagte zu mir: Wer immer diese Software entwickelt hat, er war sehr, sehr wütend.“