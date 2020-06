Sony-Hacker drohen Kinobesuchern mit neuem 9/11

"Wir werden allen klar zeigen, dass an allen Orten, wo 'Das Interview' gezeigt wird (...), diejenigen, die sich über den Terror lustig machen wollen, einem tragischen Schicksal geweiht sind", heißt es in der in schlechtem Englisch formulierten Botschaft, aus der verschiedene US-Medien zitierten. "Erinnert euch an den 11. September 2001. Wir raten euch, dass ihr euch von diesen Orten fernhaltet", wird darin gewarnt.

Das US-Außenministerin beschwichtigte. "Es gibt derzeit keine glaubwürdige Bedrohung", meinte die Sprecherin des State Departments, Jennifer Psaki. "Ich glaube, das ist eine Filmkomödie, die die Amerikaner um die Weihnachtszeit sehen können. Es bleibt ihnen überlassen", sagte sie auf CNN. Natürlich gebe der Film nicht den offiziellen Standpunkt der USA wieder, fügte sie hinzu.