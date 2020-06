Sony-Hacker: "Stoppt den Terroristen-Film"

Am Montag veröffentlichte die Gruppe, die sich Guardians of Peace (GOP) nennt, auf Github eine Botschaft an das Filmstudio, in der die Verantwortlichen aufgefordert werden, den Film „The Interview“, in dem die Ermordung des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un gezeigt wird, aus dem Verkehr zu ziehen. Der Film wird nicht namentlich genannt, sondern als „Terroristenfilm“ umschrieben. Das Schicksal des Studios hänge davon ab, heißt es in dem Schreiben weiter.