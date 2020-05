Sony Indie-Game-Chef Shahid Ahmad kommt nach Wien

Shahid Ahmad ist es wohl zu verdanken, dass der mäßig erfolgreichen PlayStation Vita dank zahlreicher Indie-Games wieder neues Leben eingehaucht wurde. Der 47-jährige konnte unter anderem die Entwickler von Hotline Miami, Spelunky, Terraria, FEZ oder Thomas Was Alone sowie Dutzende weitere davon überzeugen, ihre Titel auf der Handheld-Konsole zu veröffentlichen. Neben Videospielen hat Ahmad aber auch ein weiteres Projekt, in das er sehr viel Arbeit steckt. Auf seinem Blog "Beyond the final boss" interviewt er Videospiel-Entwickler und andere Personen aus der Branche, die in ihrer Jugend Opfer von Mobbing waren. Er versucht damit Jugendliche, die mit ähnlichen Situationen konfrontiert sind, zu inspirieren und zu zeigen, dass es besser werden kann.