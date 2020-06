Sony Pictures warnt US-Medien vor Enthüllungen

Mit juristischen Drohungen will das Hollywood-Studio Sony Pictures die Flut von Enthüllungen stoppen, nachdem Hacker interne Unterlagen erbeutet hatten. Mehrere US-Medien erhielten am Sonntag einen Brief von einem Anwalt des Film-Konzerns mit der Aufforderung, keine weiteren Berichte aus dem Material zu veröffentlichen.

Außerdem sollen sie die Kopien in ihrem Besitz löschen, wie aus einer vom Technologieblog Recode veröffentlichten Version des Briefs hervorgeht. Bei weiteren Berichten werde Sony Pictures die Medien für eventuelle Verluste oder Schäden durch die Veröffentlichungen haftbar machen, hieß es dort. Auch die New York Times und der Hollywood Reporter hätten ähnliche Briefe bekommen.