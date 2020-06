Sony Pictures wurde von Hotel in Bangkok aus angegriffen

Die Angreifer hätten von dem „ St. Regis“ in der Hauptstadt Bangkok aus zugeschlagen, hieß es am Montag unter Berufung auf Ermittlerkreise. Nach wie vor bleibt unklar, wer dahintersteckt. Nordkorea bestritt am Wochenende zum wiederholten Male, mit der Attacke zu tun zu haben.

Die Angreifer scheinen sich freien Zugang zu nahezu allen geschäftlichen Daten des Hollywood-Studios verschafft zu haben. Im Netz landeten danach neben noch unveröffentlichten Filmen und auch Informationen über das Sony-Geschäft sowie Filmstars wie James Franco und Seth Rogen.