Sony World Photography Awards 2015 starten

Der Wettbewerb steht sowohl Amateuren als auch Profis offen. Die Einreichfristen laufen ab sofort, für Profis bis zum 8. Jänner 2015, Amateure haben lediglich bis zum 5. Jänner Zeit. Die Gewinner des Bewerbs werden am 23. April 2015 in London im Rahmen einer Gala bekanntgegeben. Den Gewinnern winken Preisgelder und Fotoausrüstungen. Neben den Awards für Profis und AMateure gibt es für jugendliche und Studenten gesonderte Bewerbe. Die vier Bewerbe sind jeweils in einzelne Kategorien aufgegliedert. Details dazu gibt es auf der Webseite des Wettbewerbs. Die letztjährigen Gewinner gibt es hier zu sehen: