Sotheby's versteigert Apple I Computer

Der in einer Garage in Palo Alto hergestellte Apple I war das erste Produkt der 1976 von Steve Jobs und Steve Wozniak gegründeten Apple Computer Corporation. Wie auch der Beschreibungstext des Auktionsgegenstands hervorhebt, war der Apple I der Beginn der Erfolgsgeschichte des heute an der Börse wertvollsten Unternehmens der Welt.

Keyboard statt "blödem Front-Paneel"

Mit dem Apple I wurde auch der Siegeszug der Desktop-Computer eingeläutet. Bei seiner Präsentation im Homebrew Computer Club sagte der maßgebliche Entwickler des Geräts, Steve Wozniak, er wolle Menschen die Bedienung eines Computer mit einem Keyboard anstatt einem "blöden, kryptischen Front-Paneel mit ein paar Lichtern und Schaltern" ermöglichen.