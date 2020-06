Soup.me: Wiens Antwort auf Facebooks Timeline

seinen Höhepunkt. Weil immer weniger Start-ups den Nutzern noch mehr Daten aus der Nase ziehen wollen/können, verlegt man sich darauf, die vorhandenen Daten neu und optisch ansprechend aufzubereiten.

In genau diese Kerbe will künftig das österreichische Start-up Soup.io, seit Jahren ein Insider-Liebling, schlagen. “Fly or die” - Gründer und CEO Christopher Clay setzt mit der kommenden Neuauflage seines Tumblelogs, Soup.me, und einem kleinen sechsstelligen Investmentbetrag des Wiener Angel Funds SpeedInvest alles auf eine Karte. Anstatt weiterhin Tumblelogs wie Tumblr und Posterous Konkurrenz zu machen, will man jetzt das gesamte (öffentliche) digitale Leben der Nutzer möglichst schön abbilden.



Facebook ebnet den Weg

“Ich war erstaunt, dass Facebook in diese Richtung geht. Das ist mutig, weil diese Art der Darstellung nicht jedermanns Sache ist”, sagt Christopher Clay im Gespräch mit der futurezone. “Ich sehe das aber nicht als Gefahr für Soup.me, sondern als Bestätigung.” Soup soll noch mehr als bisher zu einer “Plattform für Selbstdarsteller im positiven Sinn” werden und all jenen ein individuelles Profil geben, das nicht so aussieht wie das von Millionen anderen Facebook-Nutzern, so Clay.

Die neue (alte) Zielgruppe: Kreative, Journalisten, Blogger, Künstler. Ab dem offiziellen Start bei der Konferenz SXSW im März in Austin, Texas, will Clay bis Mitte 2012 etwa 100.000 neue Nutzer auf Soup.me bekommen. Bestehende Soup-Accounts sollen nach und nach auf das neue System überführt werden. Zudem will Clay die Firma bei anhaltendem Erfolg in die USA, genauer San Francisco, übersiedeln. Am wichtigen US-Markt wartet aber auch schon die neue Konkurrenz auf Soup.me: Denn Web-Dienste wie About.me oder Flavors.me bieten Nutzern ebenfalls die Möglichkeit, ihre Inhalte von verschiedensten Web-2.0-Plattformen (von Twitter über Facebook bis Flickr) in einem hübschen Web-Profil zusammenzuführen.