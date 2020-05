Sozialprojekt bietet freies Surfen im "Zwischenschritt"

Bei dem Programmpunkt "Palawern am PC" werden österreichische Alltagswörter mittels Google in die Muttersprache der jeweiligen Gäste übersetzt. "Das sorgt immer für Diskussionen und ist ganz witzig, weil es manche Wörter in anderen Sprachen gar nicht gibt oder andere Bedeutungen haben", erzählte Unterasinger.

Jeden Dienstag findet der "Treffpunkt Kulturpass" statt, an dem ein Museum oder eine Ausstellung, die vorher von allen Teilnehmern bestimmt wurde, besucht wird. "Mit diesen Programmen wollen wir den Austausch von Menschen fördern, die wenig Kontakt zu Gleichgesinnten haben und oft am Rande der Gesellschaft leben", so Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Wiener Samariterbundes.

"Unser Ziel ist es auch, Leuten die wohnungslos waren oder gerade auf dem Weg aus der Obdachlosigkeit sind, einen Ort zu bieten, wo sie wieder Kontakte knüpfen können, weg von der Szene", ergänzte Gertrud Unterasinger. Und, so wird betont: Die Mitarbeiter des Cafes sind Menschen, die selbst Wohnungslosigkeit erlebt haben.