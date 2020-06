Spamwelle: 33 Millionen Mail-Adressen zum Kauf angeboten

Früher war es die Erbschaft in Nigeria oder günstige Medikamente - jetzt haben Kriminelle offenbar eine neue Masche beim Versenden von Spam-Mails entdeckt. Unbekannte bieten derzeit 33 Millionen E-Mail-Adressen zum Kauf an. Für eine Million Adressen rufen sie 800 Euro auf und 8000 Euro für das ganze Paket. Doch die Adressen seien wahrscheinlich gar nicht echt, erklärte der Anbieter GMX am Montag.

Das Fachportal „Heise Security“ hatte zuvor von der Spam-Masche berichtet. In den Mails mit dem zweifelhaften Kaufangebot heißt es, die Adressen stammten von größeren Providern wie GMX, Web.de, Yahoo, Google Mail und die Deutsche Telekom. Gut sechs Millionen Adressen hätten eine .de-Domain von kleineren Anbietern. Mehrere Leser hätten „Heise Security“ entsprechende Mails zugespielt, hieß es.