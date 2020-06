Spendentag: "Online die Welt bewegen"

Internationalen Strafgerichtshof

Den Haag

Joseph Kony

Spendentag

Alexa Gröner

Philipp Sonderegger

Christoph Chorherr

im Netz gesehen. Für Online-Kampagnen ist dies wohl ein einzigartiger Rekord. Die Kampagne der US-Organisation Invisible Children musste aber auch viel Kritik einstecken. Den Machern des Videos über den vomingesuchten ugandischen Rebellenführerwird etwa mangelhafte Recherche, Manipulation und eine koloniale Sichtweise vorgeworfen. Beim futurezone-talk auf dem2012 werden die Online-Fundraising-Expertin, der Menschenrechtler und Blogger, der Berater Jörg Eisfeld-Reschke undvon den Grünen über die umstrittene Online-Kampagne diskutieren.

Möglichkeiten von Social Media für Non-Profit-Organisationen

Davor und danach erörtern bei der Veranstaltung des Fundraising Verbandes Austria (FVA) Experten aus dem In- und Ausland die Möglichkeiten von Social Media für Non-Profit-Organisationen. Der Blogger Helge Fahrnberger skiziiert die Chancen der Zivilgesellschaft durch das Internet, Silke Penner von der Europa Universität Viadrina berichtet über Trends in der NGO-Online-Kommunikation und Bertram Barth untersucht die Social-Media-Nutzung in Österreich.

Der Spendentag 2012 findet am Dienstag, den 24. April, im Don Bosco Haus (St.Veit-Gasse 25, 1130 Wien) von 8.30 bis 17.00 Uhr statt. Details zur Anmeldung und das detaillierte Programm finden sich auf www.spendentag.at.

Freikarten

