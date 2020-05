Springer-Chef warnt vor US-Riesen Google, Amazon und eBay

Große US-Technologiefirmen wie Google, Amazon, Facebook oder eBay werden nach Ansicht von Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner zunehmend zu Rivalen für die Verlagsbranche. Die Firmen hätten monopolartige Positionen in ihren Bereichen und wollten diese noch ausbauen, sagte Döpfner am späten Mittwochabend in Zürich.

Die Technologieriesen gingen nach dem Grundsatz vor "the winner takes it all - der erste, der Marktführer räumt ab", fügte Döpfner hinzu. "Sie begnügen sich nicht mit dem, was sie haben. Sie wollen neue Monopole", sagte der Springer-Chef. Ziel sei es, in angrenzenden Branchen oder Märkten Fuß zu fassen - wie auch im Verlagssektor.