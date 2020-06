Staatspreis Multimedia und e-Business: Einreichfrist läuft

Unternehmen, Organisationen, Agenturen und private Initiativen sind eingeladen, ihre Projekte noch bis zum 20. Jänner zur Teilnahme am Staatspreis Multimedia einzureichen. In sechs Staatspreiskategorien werden jeweils drei Projekte ausgezeichnet, jedoch höchstens eine Produktion zum Staatspreis nominiert. Eine ausgewählte Expertenjury wählt dann eine Produktion aus dem Kreis der Nominierten aus. Ein wesentliches Kriterium für den Staatspreis ist, dass nur abgeschlossene Projekte eingereicht werden können, deren Fertigstellung sowie Markteinführung frühestens am 1. Jänner 2012 und spätestens am 31. Dezember 2014 erfolgt sein müssen.

Vergeben werden außerdem ein Innovationspreis für Prototypen, Pilotprojekte und noch nicht am Markt befindliche Produktionen, sowie ein Förderpreis für erfolgversprechende Projekte junger, kreativer Köpfe. Auf die Gewinnerin / den Gewinner des Förderpreises warten € 3.000,- Preisgeld, gesponsert von der Österreichischen Computer Gesellschaft. Allen Nominierten wird zusätzlich die Möglichkeit geboten, sich im Rahmen des E-Day:15 auf der von der Wirtschaftskammer Österreich präsentierten „Straße der Sieger“ der Öffentlichkeit vorzustellen.

Die folgenden Kategorien sind vertreten: