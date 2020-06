Start für die RoboCupJunior Austrian Open 2014

Der RoboCupJunior ist ein jährlicher Fixpunkt für Schüler aus dem In- und Ausland, die sich für Roboter begeistern können. Bei dem Nachwuchswettbewerb treten autonome Roboter in drei Kategorien und zwei Altersklassen gegeneinander an. Unter anderem wird gekickt ("Soccer"), gerettet ("Rescue") und getanzt ("Dance").