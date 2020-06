STARTup Live: Workshop für Web-Ideen

In 54 Stunden von der Idee zum Business-Modell: Das verspricht die Veranstaltung STARTup Live Vienna, die kreativen Köpfen und jungen Web-Firmen als Sprungbrett ins Business dienen möchte. In drei Tagen, vom 27. bis zum 29. Mai, werden 80 Teilnehmer mit Experten, Mentoren, Designern und Entwicklern zusammenarbeiten, um ihren ersten Web-Dienst an den Start zu bekommen. Aller Voraussicht nach werden Gründer von Garmz, Qriously, Runtastic, Soup.io Tupalo und Play.fm anwesend sein, die dem Nachwuchs mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Gesponsert wird die Veranstaltung von Microsoft, Initia Factor, Mingo, der Industriellenvereinigung Wien, der Wirtschaftsagentur Wien und Konica Minolta.

Der Event auf einen Blick:

Wann: 27. bis 29. Mai

Wo: Microsoft, Technologiestraße 4, 1120 Vienna

Teilnehmer: 80

Sprache: Moderation in Englisch, Präsentationen Englisch oder Deutsch

Kosten: 70 Euro für Pitcher, 45 Euro für normale Teilnehmer, außerdem gibt es Studenten- und Frühbucherrabatt

Weitere Infos: www.startuplive.in/vienna