Steile Talfahrt von CD-Verkäufen gestoppt

Zwei Drittel ihrer Umsätze macht die Musikbranche immer noch mit physischen Datenträgern, also CDs und Vinyls. „Wir sehen, dass jeder Bereich seine Fans hat und dass es eben nicht so ist, dass die oft tot gesagte CD nach zehn Jahren tot ist“, sagt Florian Drücke, der Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie.

Während die CD, die lediglich ein Minus von zwei Prozent verzeichnete, einen Großteil des Umsatzes ausmacht, kommt das Wachstum aber aus dem Onlinegeschäft. Digitale Musikverkäufe über das Netz in Deutschland stiegen 2013 um zwölf Prozent an, jeder vierte Euro wird mit Musik aus dem Internet verdient. Doch auch hier zeichnet sich bereits ein Paradigmenwechsel ab. Streaming-Angebote wie Spotify lösen zunehmend digitale Downloads ab, nicht unbedingt zur Freude der Industrie. So gingen in den USA 2013 sogar erstmals die digitalen Verkaufszahlen zurück.