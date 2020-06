Steve Jobs bald auf Briefmarke

Wie die „ Washington Post“ erfuhr, soll Steve Jobs schon bald auf einer Briefmarke verewigt werden. Das US Postal Service ( USPS) plane für 2015 eine Briefmarke mit dem Konterfei des 2011 verstorbenen Apple-Gründers.

Neben Jobs sollen dann auch Elvis Presley und James Brown und noch nicht genannte Science-Fiction-Autoren eine Marke erhalten, berichtete die Zeitung am Donnerstag. Wie die Jobs-Marke aussieht, ist noch nicht bekannt. Laut dem US Postal Service wird noch am Design gearbeitet.