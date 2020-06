Steve Jobs Favorit für „Person des Jahres“

Der bekannte NBC-Moderator Brian Williams plädiert für Jobs, da dieser die Welt verändert und für Inspiration gesorgt habe. Er habe deutlich gemacht, dass man etwas erreichen und verändern könne. Ebenfalls im Gespräch für die Auszeichnung sind „wütende Personen“, wie es Saturday Night Live Star Seth Meyers formulierte. Er sprach dabei auf die politischen Protestanten im Nahen Osten, aber auch die Occupy Wall Street Bewegung in den USA und Europa an, die sich gegen Gier und Korruption der Reichen und Mächtigen auflehnt.



Auch Osama bin Laden auf der Liste

Ebenfalls im Gespräch ist Berichten zufolge der in diesem Jahr getötete Osama bin Laden, wenngleich dessen Wahl unwahrscheinlich sein dürfte. In der Vergangenheit wurden aber auch Hitler und Stalin als „Personen des Jahres“ im negativen Sinn gekürt. Im vergangenen Jahr hatte mit Mark Zuckerberg ein Hauptakteur aus der Technologiewelt die Auszeichnung