Steve Jobs zieht sich wegen Krankheit zurück

Jobs werde aber Konzernchef bleiben und an wichtigen strategischen Entscheidungen beteiligt sein. Er nannte keine konkreten Gründe oder einen erwarteten Zeitraum für seine Abwesenheit.

Jobs gilt als zentrale treibende Kraft hinter den Erfolgen des iPhone- und iPad-Herstellers. Deshalb wird seine Gesundheit besonders aufmerksam beobachtet.

Krebs und Lebertransplatation

Jobs war in den vergangenen Jahren bereits zweimal ernsthaft krank. 2004 hatte er eine Krebserkrankung der Bauchspeicheldrüse besiegt. Im Jahr 2009 musste er sich einer Lebertransplantation unterziehen. Seitdem schien er keine weiteren Gesundheitsprobleme zu haben.

Die operative Führung solle wie bereits bei seiner Abwesenheit 2009 der Manager Tim Cook übernehmen, kündigte Jobs weiter an. Damals hatte die Auszeit das erste Halbjahr gedauert. "Ich liebe Apple so sehr und hoffe so schnell wie ich kann zurückzukommen", schrieb er in einer E-Mail die Mitarbeiter.

Apple-Aktie in Europa gesunken

Die Ankündigung von Jobs Rückzug hat die Aktien des US-Computerherstellers auf Talfahrt geschickt. Im Xetra-Geschäft in Frankfurt fielen die Titel in der Spitze um knapp acht Prozent auf 239,50 Euro. Einem Händler zufolge war am Nachmittag bereits ungefähr das sechsfache Volumen eines normalen Handelstags in Frankfurt erreicht. In den USA bleiben die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen.

"Die heftige Reaktion ist zwar schlecht, aber Apple ist ganz klar viel mehr als die Firma einer einzigen Person", sagte Analyst Ben Wood von CCS Insight. "Diesmal haben wir außerdem noch die Gewissheit vom letzten Mal, dass der Konzern unter der umsichtigen Führung von Tim Cook in sicheren Händen ist, und ich glaube nicht, dass sie von ihrem derzeitigen Kurs abweichen werden."

