Sticker sammeln mit dem Smartphone

Fast jeder kennt das Sammeln von Stickerheften mit Bildern, meist von Fußballspielern und deren Mannschaften, sowie das Tauschen mit Freunden und Bekannten, um die jeweilige Sammlung zu vervollständigen. Besonders beliebt ist dies meistens vor internationalen Sportwettbewerben. Das österreichische Unternehmen 2stic möchte es nun digitalisieren und bietet auch schon erste Kollektionen an. Ein digitales Album ist auf der Webseite schnell angelegt. Ohne Registrierung erhält man seine ersten fünf Sticker kostenlos. Ab dann kann man sich registrieren, das geht auch über Facebook oder Google Plus. Packungen, welche Pics enthalten, kann man online erwerben.

Über den App Store funktioniert das in der Form von In-App-Käufen. Oder aber man ist geduldig, denn User bekommen täglich ein Paket kostenlos, wobei die Bilder wie bei jedem anderen Kauf auch zufällig ausgewählt werden. Hat man doppelte Bilder, kann wie bei herkömmlichen Sammlungen getauscht werden. Von allen Nutzern sucht man sich fünf fixe Tauschpartner aus, unter denen gehandelt werden kann. Unter bestimmten Umständen wechseln diese fünf. Weiters kann man online Freunde haben, mit denen es ebenso immer möglich ist Aufkleber auszutauschen. Eine andere Art des Handelns ist der Face-to-Face Tausch. Begegnet man einem Sammler, der weder in der Freundesliste, noch unter den Tauschpartnern ist, so kann man Sticker aussuchen und diese über das Smartphone mit dem Kollegen tauschen. Dazu gibt es eine eigene App, das Album kann also immer dabei sein.