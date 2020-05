Strache kritisiert Hilfe von Mobilfunkern für Flüchtlinge

Drei ist zudem nicht der einzige Mobilfunkanbieter, der Flüchtlingen in Österreich hilft. Mit „Stay in touch“ gibt es ein eigenes IKT-Projekt, das von der „Internetoffensive Österreich“, der neben Drei auch T-Mobile und A1 angehören, ins Leben gerufen wurde. Die Breitbandanschlüsse werden von Mitgliedern der Initiative zur Verfügung gestellt – je nach Situation durch Mobilfunk oder Festnetz, ebenso wie PCs oder Tablets zur Verfügung gestellt werden. Durch diese „IKT-Schnellhilfe“ soll Betroffenen geholfen werden, mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Das Projekt soll in Zukunft mit Freiwilligen-Unterstützung noch weiter ausgebaut werden.