Streiks an Amazon-Standorten bis Samstag verlängert

Die Gewerkschaft Verdi verlängert die Streiks an Amazon-Standorten in Deutschland. Am bundesweit größten Standort in Bad Hersfeld kündigte Verdi am Mittwoch an, den Ausstand im Tarifstreit mit dem Versandhändler bis einschließlich Samstag fortzusetzen. Beschäftigte des Warenlagers in Werne ( NRW) wollen den Protest ebenso so lang verlängern. Auch an anderen Standorten scheint eine Ausweitung der Ausstände möglich. Die Gewerkschaft gab dazu aber noch keinen Überblick.

Am Mittwoch wurde der am Montag begonnene und zunächst auf drei Tage angesetzte Streik fortgesetzt. Mittlerweile beteiligen sich sechs von neun Standorten bundesweit. Neben Bad Hersfeld und Werne sind Leipzig, Graben ( Bayern), Rheinberg ( NRW) und Koblenz dabei. Nach Angaben von Amazon nahmen in der Frühschicht bundesweit 1.100 Mitarbeiter am Streik teil.

Für Mittwochmittag ist eine Kundgebung in Koblenz geplant. Erwartet werden die rheinland-pfälzische Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler ( SPD), der Chef der Linksfraktion im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, und Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Eine weitere Kundgebung ist am Freitag (14.30 Uhr) in Bad Hersfeld mit dem Verdi-Bundesvorsitzenden Frank Bsirske geplant, wie ein Verdi-Sprecher in Hessen sagte.