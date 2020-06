Streiks bei Amazon werden ausgeweitet

Neben dem Standort in Graben ( Bayern) wird der Ausstand über diesen Samstag hinaus in Bad Hersfeld, Leipzig und Rheinberg ( NRW) verlängert. An vier von acht Standorten in Deutschland solle bis zum 24. Dezember (15.00 Uhr) die Arbeit niedergelegt werden. Wie die Gewerkschaft weiter mitteilte, endet der Streik dagegen in Werne ( NRW) nach der Spätschicht am Samstag. Zunächst war geplant gewesen, die Streiks am Samstag vorläufig zu beenden. Für Graben war dagegen bereits bekannt, dass der Ausstand bis Heiligabend dauert.