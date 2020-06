Streit um Neuausrichtung von Wikimedia Deutschland

Wie Becker zuvor offiziell für das Wikimedia-Präsidium am Montag mitteilte, strebe das zehnköpfige Gremium seit längerem eine andere strategische Ausrichtung des Vereins an und sei der Überzeugung, dass dieses mit dem derzeitigen Vorstand nicht umgesetzt werden könne. Der Verein und Pavel Richter hätten sich auf eine einvernehmliche Trennung verständigt, schrieb Becker. Richter stand für eine Stellungnahme zunächst nicht zur Verfügung.

„Aus meiner Sicht hat unser Vorstand Pavel Richter in den letzten fünf Jahren hervorragende Arbeit für den Aufbau unseres Vereins geleistet“, teilte Becker der dpa mit. Die Geschäftsstelle in Berlin beschäftige mittlerweile 60 Mitarbeiter, „die hochmotiviert daran arbeiten, unsere Vision vom freien Wissen in die Tat umzusetzen.“ Als Ausdruck des Erfolgs sieht Becker auch, dass der Verein seine Mitgliederbasis auf mittlerweile 120 000 Unterstützer verbreitern konnte.