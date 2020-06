Student darf falsch zugestellte Ware von Amazon behalten

Was dann geschah, überraschte Quinn noch mehr: "Ich habe Amazon kontaktiert, und sie versicherten mir dreimal schriftlich, dass ich alles behalten könne, was angekommen ist." Wenn andere Kunden durch ihn Geld verloren hätten, "wäre das ein Problem für mich gewesen", sagte der Student der Ingenieurswissenschaften. Aber Amazon habe klargestellt, dass das nicht der Fall sei.

Auf AFP-Anfrage bestätigte die US-Firma, dass die Angelegenheit inzwischen "geregelt" und Quinn informiert worden sei, dass er alle irrtümlich bei ihm abgelieferten Pakete behalten könne. Damit ist der junge Mann nun auch Besitzer eines neuen Elektrorasierers, eines Heizstrahlers und eines Bücherregals.

Quinn will die unverhoffte Lieferware aber mitnichten komplett zuhause horten, sondern die meisten Elektrogeräte wieder verkaufen, um die Einnahmen in seine jüngst gegründete Kleinfirma zu investieren. Einige der Pakete will er an wohltätige Einrichtungen weiterreichen - und damit noch jemand anderem eine Weihnachtsüberraschung bescheren.