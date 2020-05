Studie: 30 Prozent aller Tinder-Nutzer sind verheiratet

Tinder ist eine der derzeit populärsten Online-Dating-Plattformen. Dabei können Nutzer lediglich miteinander chatten, wenn sie sich einander gefallen. Per Wischen kann ein Nutzer abgelehnt oder mit einem Like versehen werden. Der Dienst wird vor allem von jüngeren Menschen genutzt. Laut Tinder sind mehr als die Hälfte der Nutzer zwischen 18 und 24 Jahren alt. Laut den Betreibern soll Tinder aber nicht nur für Online-Dating genutzt werden, man wolle einfach Menschen zusammenbringen. In Zukunft soll es auch Wege geben, die Plattform für "mehr als nur Dating" zu nutzen.

Der Dienst verdient über seinen Dienst "Tinder Plus" Geld. Dieser ermöglicht es, versehentliche Wischer rückgängig zu machen, unendlich viele Likes zu vergeben sowie den Standort zu wechseln. Der Preis dafür richtet sich nach dem Alter - je älter, desto teurer.