Studie: Smartwatches von LG und Samsung sind unsicher

All diese Daten waren laut den Forschern unverschlüsselt. „Es war nicht sonderlich schwer, die Daten auszulesen. Man muss sich aber damit auskennen und wissen, wo man sucht“, so Ibrahim Baggili, einer der Sicherheitsforscher. Dennoch sind nun die Hersteller gefordert, die derartige Daten besser vor Dritten schützen müssen. LG und Samsung betonten in Statements gegenüber CNet, dass man mögliche Sicherheitslücken ausfindig machen und beseitigen wolle.

Weitere Details wollen die Forscher im Rahmen einer Konferenz im August veröffentlichen. Derzeit sind Smartwatches noch kaum verbreitet, der Einstieg von Apple hat dem Markt aber spürbar Schub gegeben. Diese werde derzeit von den Sicherheitsforschern noch untersucht, Ergebnisse gab man aber noch nicht bekannt.