Studie: Videospiele halten Senioren geistig fit

Obwohl mehr als 10 Millionen Menschen das Online-Rollenspiel World of Warcraft spielen, sind dort nur wenige Senioren anzutreffen. Einige sollten sich nun aber überlegen, einen Account anzuschaffen, denn wie eine aktuelle Studie der North Carolina State University zeigt, kann das MMO durchaus positive Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten älterer Menschen haben.

Zwei Wochen WoW

An der Studie nahmen Senioren im Alter von 60 bis 77 Jahren teil. Deren kognitive Fähigkeiten wurden zunächst getestet, anschließend wurden die Testpersonen in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Experimentalgruppe, die zwei Wochen lang insgesamt 14 Stunden vor dem PC verbrachte und das MMO von Blizzard spielte, sowie eine Kontrollgruppe, die das Spiel nicht bekam. Die Ergebnisse der Mitglieder aus der Experimentalgruppe verbesserten sich - abhängig von den zuvor erreichten Werten - nach zwei Wochen deutlich.

Deutliche Verbesserungen

"Bei den Testpersonen, deren Ergebnisse bei den grundlegenden kognitiven Tests gut waren, gab es kaum nennenswerte Verbesserungen, da ihre Werte ohnehin bereits ideal waren. Aber deren räumliches Vorstellungsvermögen verbesserte sich plötzlich deutlich. Und die Ergebnisse derjenigen, die zuvor schwache Werte bei den grundlegenden Tests hatten, stiegen auch merkbar an.", sagte Dr. Anne McLaughlin, eine der Co-Autorinnen der Studie. Die Studie wurde in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift "Computers in Human Behavior" veröffentlicht.