Studie zeigt leichte Angreifbarkeit von Medizingeräten

Als grundlegender Mangel wurde die unverschlüsselte Kommunikation zwischen Medizingeräten aufgedeckt. Durch diesen könnten unter anderem Krankenakten so verfälscht werden, dass Patienten eine falsche Behandlung zukommt.

Zu den schlimmsten Problemfällen zählen netzwerkgesteuerte Infusionspumpen, die teilweise gar nicht passwortgeschützt sind. Bei Computertomografen können über das Spitals-Netzwerk Strahlungs-Limits verändert werden. Um einem spezifischen Patienten zu schaden, braucht es Wissen über dessen genauen Gesundheitszustand und die Gerätebedienung, aber wahllose Zerstörung könnte durch Angreifer mit Leichtigkeit betrieben werden.

Angeprangert werden auch implantierte Defibrillatoren, die per Bluetooth gesteuert werden können. Einige der verwendeten Geräte hätten nur einen schwachen Passwort-Schutz meinen Erven und Co. Eine Attacke auf einen Implantatträger, wie sie etwa in einer Folge der US-TV-Serie "Homeland" gezeigt wurde, sei also tatsächlich denkbar.