Suchmaschine Bing will Sieger des Song Contest vorhersagen

Die Suchmaschine aus Redmond will mithilfe von Suchabfragen und Datenanalysen vorhersagen, wer am Samstag den 23. Mai den 60. Eurovision Song Contest gewinnen wird. Laut den derzeitigen Bing-Indikatoren wird Italien, vor Schweden, Australien, Russland und Albanien, die Bühne in der Wiener Stadthalle als Sieger verlassen.

Diese Vorhersagen will Microsoft bis zum Finale am Samstag noch regelmäßig aktualisieren. Noch vor ein paar Tagen haben die Bing-Analysen auf einen Sieg Schwedens hingedeutet.