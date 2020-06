Supreme Court prüft Grenzen der Meinungsfreiheit im Netz

Die verängstigte Ehefrau wandte sich an die Polizei und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihren Mann, der sich ihr nun nicht mehr nähern durfte. Elonis reagierte mit neuer Droh-Lyrik: „Falte Deine Verfügung zusammen und steck sie in Deine Tasche. Ist sie dick genug, um eine Kugel zu stoppen?“ Nachdem Elonis Besuch von der Bundespolizei FBI bekam, malte er sich in weiteren Einträgen auf Facebook einen Bombenanschlag und Schießereien an Schulen aus.

Schließlich wurde Elonis festgenommen und vor ein Bundesgericht gestellt. In dem Prozess erklärte der Angeklagte, dass er sich vom Rapper Eminem habe inspirieren lassen und hinter den Texten keine Tötungsabsicht stehe. „Das ist therapeutisch“, sagte er. „Es hat mir geholfen, mit dem Schmerz umzugehen.“ Doch die Geschworenen sahen dies anders, Elonis wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein Berufungsgericht bestätigte das Urteil.

Der Oberste Richter Samuel Alito erklärte am Montag, dass Elonis' rechtliche Argumentation „wie ein Leitfaden für die Bedrohung eines Ehepartners“ klinge. Demnach würde es reichen, die gewalttätigen Äußerungen in Reime zu verpacken und sich als Künstler auszugeben, um der Strafverfolgung zu entgehen. Der Vorsitzende Richter John Roberts stellte fest, dass Elonis' Frau sich offenkundig gefürchtet habe. „Würde das nicht ausreichen, um seine Absicht zu beweisen?“, fragte er.