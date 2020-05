Synchronstimme für "Grumpy Cat" gefunden

Die US-Schauspielerin Aubrey Plaza (30, „Parks and Recreation“) soll in einem US-Fernsehfilm die Stimme von Grumpy Cat übernehmen. Das berichtete der „Hollywood Reporter“ am Mittwoch (Ortszeit). Die Komödie über die im Internet dauerpräsente Katze mit den stets mürrischen Gesichtszügen soll demnach Ende November beim Sender Lifetime ausgestrahlt werden.

Der Film handelt von einem Mädchen, das Grumpy Cat in einer Tierhandlung entdeckt und mit ihr kommunizieren kann. Die Kult-Katze wurde 2012 durch ein Internet-Video berühmt. Sie trat mittlerweile bei den MTV Music Awards auf, und es gibt ein Buch über sie.